習拜會前 陸媒六觀察 聚焦美中半導體政策

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習拜會前大陸央視提出六點觀察

第二次「習拜會」擬15日於舊金山APEC期間舉行，中國國務院副總理何立峰先赴美暖身。大陸官媒央視旗下公眾號發文提出包括半導體政策在內的6項關切，指「何立峰此行赴美，中方要求美方必須重視與中方關切，是此次交流的前提」，示意需要美國政府拿出實際行動回應。

亞太經合組織（APEC）峰會訂15日至17日舉行，中美高層近期就「習拜會」做最後的準備。美國財政部長葉倫將於9日和10日與何立峰先行會晤。

央視公眾號「玉淵譚天」9日發文表示，何立峰此行，是落實中美兩國元首峇里島會晤的共識：同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等議題進行對話協調。此次訪美，有利於加強中美兩國在經濟領域的合作。但中方要求美方必須重視中方關切，「這是這次交流的前提」。

六點關切包括：美國對中經濟政策、供應鏈、半導體政策、中國在美投資企業享受公平待遇、抹黑中國營商環境，及共同應對全球挑戰。文章強調，這些關切，需要美方高度重視，並拿出實際行動回應。

至於中美領袖是否會提台灣議題，史丹佛大學智庫胡佛研究所學者祁凱立表示，台灣明年1月將舉行大選，可能改變局勢，中美雙方都沒有動力大膽的向對方遞出橄欖枝，或者偏離過去幾年美、中、台三邊關係所走道路。雙方將試圖盡可能少談論台灣。

此外，日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄考慮16日在峰會期間與中國國家主席習近平舉行場邊會談。日本國家安全保障局長秋葉剛男已前往中國，與中國外交部長王毅展開協商。日本政府將會視中美領袖會談的協調狀況作出最終決定。若中日領袖會談順利舉行，岸田預計會提出要求，即中國解除日本水產品的進口禁令等。岸田也計畫表達在共同課題上展開合作，並建立具建設性且穩定日中關係。