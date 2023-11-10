王美花赴日牽線 日企對台百億投資 明年啟動

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2023日本臺灣形象展9日於日本東京新宿登場，出席開幕式的經濟部長王美花此行拜會包括荏原製作所、富士軟片等日本業者，對方均表達加碼投資台灣的意願，包括新建廠或擴廠，預計投資額達百億元，明年首季啟動。

台日經貿交流活動史上最高規格「臺灣形象展」，王美花及外貿協會董事長黃志芳率領國際貿易署及外貿協會辦理團隊首度登場，展出以智慧永續生活為主軸，吸引參展商135家260個攤位，可望促成8,000萬美元商機。

王美花指出，台日在半導體產業互補合作的基礎上，進一步發展包括5G、AIoT的應用及汽車電子關聯產業，打造具備安全可信賴的供應鏈，台灣具有充足的產業能量跟利基，期待未來有更多的日本企業跟台灣共同發展產業合作，半導體最先進製程還是會留在台灣。台積電到日本設廠，已使日本從產業界擴大到整個社會對台灣與半導體的認識提升，台灣已是全球最先進製程的研發與製造重心，日本在材料、設備實力堅強，彼此互補，成為產業合作新模式。

黃志芳則強調，台日兩國在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電、力積電先後在日本設廠，將為兩國產業合作開啟新的里程碑。

另，台灣宣布2050淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」等政策因應，臺灣形象展展覽主軸就是應對這個挑戰，展現台企如何透過DX（數位轉型）及GX（綠色轉型）的技術，帶給世界一個智慧永續的生活願景。