台股里程碑 迎第1,000家上市

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台灣資本市場走過一甲子 邁入1,000家上市

富世達昨（9）日以每股200元上市，收330元飆漲75％，成為台股第999家掛牌的上市公司；而走過一甲子的台灣資本市場，也將迎來第1,000家上市公司──台股第一檔純電動車股鴻華先進，將於11月20日在創新板登板，台股將邁入新里程碑。

經過臺灣證券交易所62年來全體員工及歷任董事長的努力，包括2010年5月18日第一家外國企業F-IML（已下市）來台上市（以前為外國F股，現改為開曼KY股），以及2022年8月18日第一檔創新板個股錼創科技-KY創上市掛牌，台灣資本市場終於跨越第1,000家。

據悉，證交所將在11月20日鴻華先進上市掛牌當天，擴大舉行慶祝第1,000家上市公司誕生，董事長林修銘也將親自主持上市典禮，並對外說明台灣資本市場將邁入新里程碑的特別意義。

相關人士分析，由裕隆（華創投資）及鴻海各持股47.96％及49.92％的鴻華先進，其上市掛牌具有多重意義，除了是第1,000家上市公司，也是台股第一家純電動車上市公司，並是第八家登板創新板，也是近年來罕見最大的募資案，目前資本額為159.13億元，預計增資1.5億股，每股50元，將從資本市場募集75億元，資本額將增至174.13億元。

1962年首批元老剩五家

台灣資本市場從於1962年2月9日第一批公司上市後，目前僅存台泥、味全、中化、大同及農林等五家，在2000年網路來臨前，只有317家上市公司，等於是前面近38年公司上市腳步相當緩慢，一年不到10家。

從2000年網路科技來臨，電子科技事業上市如雨後春筍，在短短的不到23年，一路100家、100家跳增，共增加683家上市公司。

近十年來，則是平均一年有20～30家公司上市，今年在鴻華先進上市後，將達到第20家，緊接著11月21有環保工程廠華懋，第21家上市生力軍報到。

這此成果都得力於政府積極鼓勵網路、光電、半導體、生技產業等發展與上市，以及近來積極鼓勵創新事業，今年新增綠能環保、運動休閒、數位雲端及居家生活等新經濟產業指數，尤其創新板更是當前證交所全力推動的重點。