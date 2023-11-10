證交所換新血 林修銘親自上陣招才

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臺灣證券交易所為進行數位轉型、打國際盃、因應未來十年約有200人退休，破天荒由董事長林修銘親上火線舉行記者會「找人尋才」，這也是證交所罕見地在今年分二梯次招募69位新人。為了吸引更多年輕人來，林修銘強調：「未來有1/3人退休，未來新進人員升遷官道會比較快。」

林修銘昨（9）日率二位交易部及資訊部的新進員工出席記者會，他指出，證交所為台灣唯一集中交易市場，在資本市場具有獨特的地位和功能，資本市場要有發展優越的制度，就需要優秀的人才，產業才得融擴大，希望加入的青年，能參與台灣，邁向國際化的一員；並呼籲對資本市場有使命感的年輕人報名加入證交所。

林修銘表示，隨著上市公司逐年增加，業務具有高度獨特性，投資人對交易所辨識度極高，證交所的同仁也可以接觸到全台獨一無二的業務型態，更有很多機會與國際證券單位相互交流及合作。

證交所難得一見地在今年分了二梯次招募新人，上半年有31人報到，這次向會計、財金及資訊三大領域優秀人才廣發武林帖，共將招募38人，預計明年3月報到，合計共69人。證交所強調，明年還是會再辦理一次招募，未來每年應會持續招募優秀人才，以維持600位以上人力需求。

有關證交所新進人員薪水，證交所首度透露，會比一般金融機構略佳，估計新進人員年薪約近百萬元，且會跟著公務人員同步調薪，以政府已經宣布明年要調薪4％，證交所也會同步調薪，但有待主管機關核可。

證交所指出，未來每年都會招募新進人員，主要是為擴大在全球資本市場影響力，因應宏觀環境變化與挑戰，並將聚焦於新經濟（創新）、氣候變遷（永續）、科技（數位）與多元等四個面向策略躍進。

包括以台灣創新板（TIB）支援台灣創新生態圈發展、ESG生態系推動資本市場永續轉型、運用人工智慧和大數據等監理科技暨推動產業分布、資金來源及投資標多元發展，以提升資本市場韌性及競爭力，開創數位驅動新時代。