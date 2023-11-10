權證避險降稅10日上路 陳俊宏：明年交易挑戰兆元

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權證避險降稅今（10）日起降至千分之1，實施期限五年至2028年11月9日。台灣權證發行面及交易面，可望從此蓬勃發展，結束長達27年的「冷凍櫃」市場，開啟劃時代的「權證2.0」階段。

券商公會理事長陳俊宏昨日指出，權證商品在台灣發行多年，避險降稅上路之後，可望進一步做大權證交易市場，預計今年權證交易金額將超過去年全年，明年更有機會挑戰「兆元」規模。

就發行商角度而言，權證報價更為優質，有利權證交易放量，在避險制度更加完善下，推升股票市場也會更加活絡，為台灣資本市場帶來正向循環。同時，券商公會也將持續進行推廣，吸引更多投資人加入權證交易行列。

回顧台灣資本市場權證發行，自1997年9月第一檔權證問世，已長達27年餘，目前上市日成交值僅有約20億餘元，以昨日來說只有19.39億元。

對比於台灣資本市場於2003年6月25日首檔ETF元大台灣50發行至今，20年的時間，目前日成交值多在100億～200億元，昨日成交值121.97億元，比整體權證多五倍。

權證避險降稅推動十餘年，終於可望從今天起上路，權證市場將迎接利多，未來只要券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，出售權證避險專戶股票，每日成交值在避險必要範圍部分，稅率由千分之3降至千分之1。

大型券商衍商部主管認為，業者期盼權證避險降稅多年，上路後有機會像掀開「大悶鍋」一樣。據了解，券商今年在發行權證上也主打「長天期」策略，希望結合大環境升息循環進入尾聲、降低權證時間價值損失，以及避險降稅實施等正向因素，創造投資人、券商、市場多贏局面。