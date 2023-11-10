日月光10月營收 11個月新高

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日月光投控近期營收

全球封測龍頭日月光投控公布10月合併營收561.67億元，較上月持續成長4.92％，也寫近11個月合併營收新高。日月光先前預估，第四季封測營收將較第三季呈現中個位數成長約在4％至6％，而電子代工營收則可望較第三季呈現雙位數成長，法人看好，該公司第四季營收仍有機會小幅成長，挑戰今年單季新高。

對於明年的半導體展望，日月光投控指出，明年全球半導體產業環境可較今年更好；法人預估，在全球半導體產業回升的帶動下，日月光投控身為全球封測產業龍頭，明年全年業績可望較今年成長。

日月光投控10月營收561.67億元，較上月增加4.92％，比去年同期減少12.47％，累計前十月營收4,775億元，則較去年同期減少14.37％。

因封測業務受傳統季節性影響，日月光投控10月產能利用率略降，封測營收為283.4億元，月減0.1％，年減14.7％，但受惠美系客戶新品出貨進入傳統旺季，10月電子代工服務（EMS）業績成長，推升10月營收攀升至近11個月以來新高。

展望第四季，日月光投控先前預估，第四季封裝測試事業（ATM）營收將較第三季下滑大約在3％至5％，估計封測事業第四季毛利率可與第三季相當；至於EMS第四季營收則將較第三季呈現低雙位數百分比的成長，成長幅度大約落在11％至13％之間。

以日月光投控對第四季營運的預估值，法人推估其第四季營收大約落在1,580億元至1,590億元區間，比第三季大約成長2％至3％，以該公司10月營收持續向上攀升的態勢，符合公司先前預期。

日月光投控看好未來AI應用需求，持續投資AI先進封裝，預估先進封裝明年業績可較今年倍增，今年日月光在AI相關的營收占比僅個位數，但法人樂觀估計，明年日月光來自AI領域營收，將有機會挑戰雙位數營收占比。