中鋼漸入佳境 今年有望轉盈

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中鋼獲利「月」來愈好，9日公布10月自結財報，單月營收290.52億元雖月減1.4％，不過合併營業利益5.17億元、合併稅前盈餘8.23億元均比9月出色。

中鋼解釋，受惠於單位毛利上漲，且礦業投資獲配股利增加，使10月的營業利益及稅前盈餘同步增加。業界人士則認為，中鋼9月起獲利漸入佳境，第四季表現應該會比第三季更好，今年有機會轉盈。

中鋼日前公布第三季財報，單季虧損金額達7億元，不過自從9月中鋼提價之後，即便營收數字下滑，但單位毛利上升，因此10月獲利更出色。

中鋼引用世界鋼鐵協會10月16日發布最新短期需求展望指出，受惠全球汽車產量回升，美國消費維持高檔，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，2024年全球鋼鐵需求成長率由原先預估之1.7％上修至1.9％，且較2023年預估的1.8％增加0.1％，需求增加約3,460萬噸。

中鋼表示，美國鋼廠自9月起發動連續三波漲價，北美熱軋出廠行情自底部反彈超過每公噸230美元，歐洲鋼廠跟進帶動南歐熱軋出廠行情每公噸上漲超過30美元，北歐甚至每噸上漲50美元，加上大陸目前熱軋外銷報價每公噸亦提漲20到30美元，美歐漲價引擎發動疊加需求釋出有利支撐國際鋼價回溫，有利鋼廠重回正常獲利空間。有鑑於美、歐、中三大市場均已逐步上漲，中鋼對全年獲利深具信心。

中鋼執行副總經理黃建智表示，近期雖因大陸低價產品導致外銷較辛苦，出貨量及營收表現不算特別突出，不過現在中鋼也開始控制報價量，價格低的訂單中鋼也不見得會收，且根據目前的市場氛圍來看，第四季的表現應該會不錯。

業界人士則認為，中鋼9月起表現漸入佳境，10月又比9月更好一點，依照目前國際情勢來看，鋼價沒有下修空間，即便下游業者市況仍不理想，但上游的中鋼第四季表現肯定會優於第三季，全年財報轉盈不是沒有機會。