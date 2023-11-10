彭双浪：10月淡季明顯 面板雙虎營收 月減13％

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面板廠10月營收出爐，受到大陸十一長假影響，出貨量減少，面板雙虎營收普遍有兩位數衰退。友達10月營收211.68億元，較上月減少13.8％，群創10月自結合併營收172.91億元，較上月減少13.2％。友達董事長彭双浪表示，今年回到淡旺季的節奏，而且大家嚴控庫存，因此淡季效應明顯。

隨著旺季拉貨來到尾聲，10月面板需求減少，小尺寸電視面板價格也鬆動、反轉向下，而且受到大陸十一長假、工作天數減少影響，面板雙虎營收相比前一季都衰退約13％。

友達公布10月自結合併營收為211.68億元，較上月減少13.8％，與去年同期相比增加23.2％。10月面板總出貨面積達161.7萬平方米，較9月減少21.9％。

群創10月合併營收172.91億元，較上月減少13.2％，較去年同期增加10.7％。10月大尺寸面板出貨量共計826萬片，較上月減少11.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,081萬片，較上月減少2.8％。

對於明年面板景氣，彭双浪表示，整個產業鏈庫存回到健康水準，大環境除非有戰爭等因素影響外，經濟緩步往上提升，消費性產品、IT、工商應用都穩步成長的趨勢，車用、醫療則是蓬勃發展。

順應全球供應鏈從長鏈到短鏈，在各地有製造布局很重要，彭双浪表示，這次購併德商BHTC之後，集團在歐洲、美洲、印度都有了製造工廠，縮短學習曲線。今年初宣布投資越南廠，預計明年第二季量產，將先以IT產品為主。印度市場是全球主要經濟體之一，購買力上升，在3C產品銷售有不錯成績，BHTC在印度有工廠，接下來會思考產品規劃。東南亞市場則是以台灣和大陸供應為主。BHTC北美據點在墨西哥中部城市，併購案讓友達一步跨到北美，以該廠為基礎，車用和其他應用都可擴大，系統、解決方案有些會要求在地生產，可以藉此供貨到北美市場。