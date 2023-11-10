楊金龍：多國利率已到最高點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球主要央行升息循環

美國聯準會（Fed）利率已連二凍，但保留升息可能性，台灣央行是否再升息亦受關注。央行總裁楊金龍9日在立院財委會備詢時指出，目前美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎都已到最高點，台灣利率也是慢慢達到高點，但他仍再三強調：「升息循環還沒有結束」。

立委關注美國若再升息，央行是否跟進？楊金龍表示，美國情況跟台灣不一樣，央行關注國內外市場情況，檢視是否影響國內經濟，再決定升息與否；央行在第三季理事會已表達保留升息選項，目前仍是此態度不變，即「升息還沒有結束」。

由於通膨問題仍未完全解決，各國央行目前多是「觀望」，未鬆口要停止升息。

台灣物價走揚，央行亦採取積極措施要打擊通膨，楊金龍指出，10月消費者物價指數（CPI）年增率達3.05％，主要是小犬等接連三個颱風影響，央行看的是扣除能源及蔬果上漲因素的核心CPI。

楊金龍表示，目前物價已下行，但央行還要再觀察明年物價是否如央行所預測，之後升息與否，主要考量仍是物價，央行「不會把話講得很死」；被問到當前央行立場是否偏鷹派，他回答：「還是視各項數據而定（data dependent）」。

台經院預期台灣景氣要U型復甦得等到明年。楊金龍認為，若根據主計總處前三季預測來看，第四季經濟成長率應會下修到1.55％；大部分機構包括央行，對今年預測都稍低一點，但明年有基期因素、加上出口慢慢好轉，帶動投資增加，且消費可望維持動能，「一般預期明年經濟成長率會比今年好」。

近期包括國際貨幣基金（IMF）等機構都預估，台灣今年經濟成長率無法「保一（1％）」，但楊金龍強調，IMF一直低估台灣經濟成長，央行也曾經澄清過「IMF其實並沒有認真了解台灣經濟結構」。

楊金龍預估，今年經濟成長率應可高於1％，預估將在1％～1.5％，明年各大機構對於經濟成長率都認為優於今年，央行第三季時預估明年可達3.08％；另今年CPI預測值，央行第三季預估全年為2.24％，第四季可能再上修，但應不會破2.5％。