國銀9月放款 衝破38兆新高

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景氣回溫，銀行放款先知道。國銀放款9月破38兆元大關、續創新高，且7到9月放款共增8,579億元，約占前九月國銀放款增加量的63％，為同期放款增量的次高，並以企業周轉金放款增加最明顯，三個月共增5,666億元，分析企業應是判斷景氣將從谷底回升，提前向銀行借周轉金備料。

據金管會統計，9月底國銀放款餘額為38兆84億元，首度破38兆元，比8月增加1,875億元，放款已連三個月增加，共計8,759億元。若以歷年7～9月放款增加金額來看，今年為史上次高，僅低於去年7月至9月的9,634億元。

1月及2月國銀放款單月還增加不到千億元，6月更是減少放款達1,442億元，第三季放款才有明顯回溫，今年前九月國銀放款共增加1兆3,538億元，等於第三季放款增加金額就占65％之多。

國銀近三個月放款增加主要來自企業周轉金，共增加5,666億元，企業周轉金也連續兩個月站穩19兆元之上。企業周轉金通常會被視為企業觀察景氣看法的指標之一，因企業不會無端增加營運資金，企業恐已去化庫存，或預估景氣會回溫，接到訂單或預期未來訂單會增加，即會借款提前開始備料，因此增加周轉金需求。

除企業周轉金需求增加外，第三季購置不動產放款也增加許多，三個月共增2,406億元，尤其8、9月單月皆超過800億元，購置不動產放款餘額來到16.67兆元史上新高，再就放款對象別來看，個人放款9月增加1,200億元。銀行局副局長林志吉表示，近三個月主要是個人不動產購屋貸款增加較多，應與青安貸款7月上路有關，帶動個人購屋貸款增加。

國銀存款連兩個減少，共減少1,039億元，9月底國銀存款餘額為53兆8,673億元。林志吉指出，近兩個月國銀存款減少，主要有三大因素，包含企業支付貨款、盈餘分配匯出、及財務操作等，也就是企業近期理財、投資增加，資金從存款轉到非存款。