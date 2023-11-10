國銀獲利三支柱猛 前九月大賺

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國銀今年成金控獲利「頂樑柱」，據金管會公布，國銀前九月稅前大賺3,814億元，續創同期新高，獲利三支柱全面上攻，尤其在股利與換匯（SWAP）挹注下，投資及其他淨收益倍增，而利息淨收益持續扮演獲利貢獻主來源，手續費淨收益也回頭助攻。

據金管會統計，國銀前九月稅前純益年增828億元或28％，主要獲利貢獻來自國內總分行稅前賺2,917億元，年增近800億元或38％，僅OBU獲利減少，前九月僅賺417億元，年減120億元或22％，主因是與國內DBU資金往來利息增加所致。

觀察銀行獲利三支柱，前九月增加最多是投資及其他淨收益，前九月金額為2,078億元，年增1,242億元或1.48倍。因今年股市多呈現上漲，有助國銀實現獲利，加上股息挹注，美國持續升息下，台美利差擴大，銀行的換匯（SWAP）收益大幅增加，帶動投資及其他淨收益大增。

但國銀今年主要的獲利動能還是來自利息淨收益，前九月共4,489億元，雖年增幅度只有0.4％，卻占獲利三大支柱的55％。今年美國聯準會（Fed）升息幅度雖較去年和緩，但仍已升息4碼（1碼等於0.25百分點），且將維持高利率一段時間，升息讓存放利差擴大，銀行的利息淨收益亦會增加。手續費淨收益也是銀行獲利動能之一，前九月有1,569億元，年增131億元。