離岸風電國產化70分門檻過高 學者：是時候回歸市場機制

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離岸風電國產化建言

離岸風電區塊開發3.2期選商在即，各界紛紛提出建言；全國工業總會上周更提出六大障礙，盼主管機關鬆綁國產化政策，並透過跨部會的協調整合加速風場建置。經濟部10日召開「離岸風力發電區塊開發第二期機制規劃草案說明會議」進一步向風電業者說明選商規則草案，市場則預估明年第二季前能完成決標。

據悉，經濟部雖傾向國產化總分提高，增加容易拿分的選項，不過，離岸風場開發商對於70分門檻仍很有意見，認為比3.1期還要嚴格；因此，各自透過商會及歐盟代表處等管道溝通，甚至上達府院高層，強調開發商有極高意願投資台灣，且為了獲配容量，勢必要窮盡能力簽訂本地供應商合約，實不必設定高門檻，妨礙風場專案採購自主性。

全國工總及各開發商對於離岸風電國產化的疑慮其來有自。有企業內部負責綠電採購的主管指出，由於離岸風場區塊開發3.1的國產化責任太重，導致綠電價格過高，「讓大家都簽不下去」；甚至有某半導體大廠烙下狠話，「3.1期全部不簽」。

該主管進一步說明，國產化政策墊高綠電成本，羊毛出在羊身上，等同於是用半導體及資通訊產業來補貼離岸風電供應鏈，「若3.2期未能從制度面上支持綠電價格合理化，恐怕很多企業2030減碳目標會直接跳票」。

台灣經濟研究院董事長吳中書認為，台灣離岸風電發展至今，政府透過產業關聯政策成功扶植在地產業鏈。然而隨著產業鏈逐漸成熟「轉大人」，政府是時候適度放手，回歸市場機制，藉此確保台灣離岸風電整體韌性與競爭力。在綠能建置的過程中，如何平衡產業鏈發展與滿足綠能需求，是政府需要進一步思考的課題。