外匯存底 將納入綠色債券 以年增率5％為目標

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中央銀行將適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入。央行總裁楊金龍9日表示，外匯存底運用納入綠色債券，以年增率5％為目標，央行自2021年起每年均達標，且成長率逐年提升，已大幅超過設定目標。

楊金龍指出，央行訂定自願檢視目標，外匯存底納入綠色債券每年要以成長5％為目標，目前均有達標，其中2021年成長率已達10％，2022年提升至14％，今年至今已增至23％。且選擇綠色債券標的很謹慎，因為現在市場上標的並不多，加上外匯存底都是美元，標的也將以國外綠債為主，「初期先訂5％成長率做基礎，以後也許會慢慢提高」。

央行外匯局局長蔡烱民說明，外匯存底投資債券，首先央行要考慮安全性以及流動性，其次再去考慮綠色成分，且央行沒有買公司債，但很多綠色債券都是由公司發行，安全性及流動性不夠，除非達到AA級以上才安全，央行主要投資政府公債為主，因此限制就比較多，再要考慮到流動性，因此央行設定目標是慢慢成長。

至於央行明年繳庫盈餘預算數達2,000億元，創14年來新高，但遭前央行副總裁許嘉棟質疑，央行繳庫會讓台灣人付出代價。楊金龍為此罕見「動怒」強調，央行長期以來國內貨幣政策均達到政策目標，央行管理外匯存底是在流動性、安全性無虞下，逐步增加收益，這是央行一貫穩健的做法。

楊金龍說，若央行沒達到經營目標，並導致金融危機或房產泡沫，這樣的懷疑才合理，但央行過去20年均達到經營目標，「我繳庫是犯罪嗎？」

楊金龍重申，據央行法規定，央行有四大經營目標，一是金融穩定、二是健全銀行業經營、三是幣值穩定、四是協助經濟發展，「繳庫從來不是經營目標」。

對於央行外匯存底操作績效，楊金龍舉例，去年新加坡、瑞士及挪威主權基金均虧損，相較下，我央行仍賺錢，主因央行並未投資股市，央行投資一向穩健，雖然過去央行也有討論要不要投資股票，但經過長時間的研究，「決定還是穩健為上」，因此，央行盈餘繳庫不會忽高忽低，長年維持平穩。