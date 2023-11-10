離岸風電3-2期選商 0元競標再現 國產化門檻不變

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不受總統大選影響，離岸風電3-2期選商規則，預計最快11月中下旬對外公告，經濟部10日將召開選商規則第二次說明會，據悉，開發商最關切的國產化門檻，最低70分不再調降，上限增至約115分，且比照3-1期，維持最低0元競標，並傾向同意以附條件方式給予一年併網緩衝期。

為了沙盤推演第二場離岸風電3-2期的選商規則，台灣風電產業協會（TOWIA）協會9日下午再度集會，擬在會中提七點建言，力爭併網商轉有一年寬限期，爭取國產化最低門檻60分，總分120分。

開發商均受邀出席第二次說明會，部分開發商認為，總統大選快到，且二階遴選風場及3-1期得標風場，在碼頭基礎設施都出現塞車，容納不下大型組件，CPPA企業購買綠電也在談判中，何況3-1期有開發商尚未交出行政契約，質疑是否有必要急在此時推出3-2期選商。

但新進市場業者準備很久，希望盡快公告、明年3月底前截標；經濟部也認為沒必要再拖，最遲明年4月底前截標。

儘管經濟部打定主意最低門檻70分不變，上限提高至115分，但風電協會仍打算最後一搏，爭取降至60分，總分可接受115~120分，包括葉片材料及海事工程三大主力船舶均納入加分項目。

至於保留商轉12個月緩衝期，經濟部傾向同意朝此規劃，但擬附條件，例如在國產化項目下單，或風場現地施工等。但開發商認為，爭取緩衝一年目的是為說服國外母公司及投資人，讓銀行同意融資，一旦附條件，銀行及投資人可能對財務條件會有疑慮。

競比價格下限，風電協會想爭取以近五年迴避成本平均價格，以降低銀行融資風險及企業信評需求。但經濟部未採納，考量台電出高價，會有「恢復躉購價格，或與民爭綠電」等質疑，因此維持CPPA洽企業購買綠電精神，最低0元競價。