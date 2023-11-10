引進王朝信託 富過三代有望

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家族信託法制的三大突破點

台灣即將引進國外「王朝信託」（dynasty trust）作法，實現富可過三代。信託公會秘書長呂蕙容表示，現行台灣家族信託大多是「單代傳承」，缺乏國外多代傳承的機制，金管會向法務部尋求三點解釋，即「委託人地位繼承」、「連續受益人信託」及「特殊目的信託」後，已取得重大突破。

其中「委託人地位繼承」部分，過去法律解釋不明確，委託人死亡時，若受益人就是繼承人，繼承委託人地位，即可提前終止或變更信託契約，變賣家族企業股權，導致原本信託設立的目的無法達成。對此，法務部解釋除法條明定「委託人之繼承人」有此權利者外，原則上不得繼承。

如陳爺爺設立他益信託，要把資產留給孫子小陳，但限定小陳35歲才能取得房子，或大學畢業才能每月領10萬元，在法規未解釋前，一旦陳爺爺去世，小陳即使不到35歲，但因繼承信託委託人，即可提早解除或變更契約，變賣房子或一次領取全部遺產，經法務部解釋後，小陳不到35歲就不能變更契約。

另一為「連續受益人」，以往限定自然受益人至少須為「胎兒」，即家族信託受益人規劃只能做到「既存」的祖孫三代或四代，放寬解釋後，只要「信託利益分配時」存在即可，即尚未懷上的後代、收養的孩子也可安排入信託計畫。

如李先生把財產信託給李太太（第一順位受益人），而李太太死後再交給第二順位受益人獨子李小弟，但李小弟還未結婚生子，根據舊有的規定，信託受益人就只到李小弟，釋示後，李小弟只要過世前有孩子，就可繼續成為該信託受益人。

呂蕙容指出，前兩項解釋，使國外家族信託常用的「王朝信託」，即連續受益人的信託架構，可在台落實，程序簡便且可多代傳承，但連續受益人信託還是有課稅的問題，此部分，信託公會已透過金管會向財政部申請釋示。

另外如「特定目的信託」，即信託設計不肖子孫條款，財產亦可不給法定繼承人，目前在台尚無明確規範。但法務部也已認定信託法並無排除特定目的信託的可能性，是第三大重大突破。

呂蕙容強調，特定目的信託因沒有受益人，信託財產運用不受干涉，也不會被受益人的債權人扣押，在國外常被用來確保家族企業可永續管理，避免其他受益人爭奪經營權。