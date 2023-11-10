SOGO周年慶來了 首日業績衝上13億

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遠東SOGO台北店周年慶9日正式開跑，開門前，就吸引逾千人排隊等候入場，搶頭香的民眾更從上午7時就來卡位，鎖定限日限量商品。SOGO董事長黃晴雯說，從人潮可見大家對周年慶充滿期待，首日業績拚衝上13.2億元，較去年約成長1％。

對於周年慶和電商雙11檔期撞期的看法，黃晴雯指出，重疊多年了，其實雙11始祖正是SOGO，「因為我們的生日就是11月11日」。儘管電商成長快，疫後消費者又回到實體通路，因社交仍非常重要；在台灣，每到年底周年慶就是全民運動，應把握一年一度最高優惠時刻。黃晴雯表示，今年SOGO祭出百貨史上最高銀行優惠，「高達20幾至30幾趴！」不用出國也有能享受匯差。黃晴雯並說，消費者每年都有消費重點，例如疫情期間多買居家用品，現在疫後社交活動恢復，預期彩妝、服裝都有良好表現。

SOGO周慶首日業績就傳捷報，電視、洗衣機限量共10台，開店半小時內全售罄；彩妝業績成長2成、高端保養成長1成在金價大漲，民眾保值趁現在，首日金飾區百萬訂單大現，另超市優惠抗通膨，較去年備貨增加3成，橄欖油單日售出超過千瓶，日本麝香葡萄挑戰最優惠也賣出逾千串。

大巨蛋開店是另一關注話題。黃晴雯說，因使用執照剛發下來，還需要時間點交，第一期D區預計明年5月開出，明年底雖無法全期開幕，不過仍希望明年底前，將A區一樓零售和餐飲樓層及C區地下街開出，零售方面因會有國際精品，還要一些時間才會開幕。