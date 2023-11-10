量身打造傳承模組信託 解決企業主接班難題

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銀行財富管理業務的許多高資產客戶，都具備企業主身分，接班傳承常是其辦理財管的首要目標。銀行業者表示，其中企業經營權與股權的移轉，最為複雜耗時，多家銀行為此組成專業團隊，共同研究傳承模式與信託架構。

目前民營銀行安養信託餘額第一大的玉山銀行，近年成立「傳承模組信託」，讓高資產客戶可依不同傳承理念，選擇對應的信託架構，透過差異化的信託設計滿足不同傳承期許、保全與公益需求。

玉山銀舉例說，某企業主及夫人提及近年因年紀增長，想規劃將公司經營及股權傳承給子女，但又擔心子女繼承後，股權變動，影響公司經營，所以希望繼承不影響企業永續。

財管人員即與信託專家團隊共同合作，先了解顧客需求，之後團隊共同討論，最後透過承作「本金他益孳息自益信託」，將名下股權分10年移轉至投資公司，每年存入股票價值合計約1億元至信託專戶，投資公司主要股東為子女，孳息作為本身退休資金來源之一，信託期間其仍掌有股權控制權，藉由信託達到傳承規畫。

中信銀的「家族信託創新傳承平台」也依客戶的多重需求，量身打造模組化信託方案。例如「跨生命週期傳承信託─生前贈與結合身後繼承」的模組，將「生前贈與」與「身後繼承」設計在同一信託契約，委託人不用分別簽訂贈與型信託、保險金信託及遺囑信託等多道繁雜程序，子女受贈或繼承取得資產或保險金，同時納入信託財產管理範圍，讓財富傳承無縫接軌。