英央按兵不動，英鎊下行壓力仍重

英國央行的經濟預測

文／李勝凱■滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁

英國央行貨幣政策委員會11月2日以6比3的票數決定將政策利率維持在5.25％。這個決定符合普遍預期。與聯準會和歐洲央行一樣，英國央行在暫停升息的同時，也不排除進一步升息的可能性，不過亦已將重點轉向要將利率維持在該水平多長時間，以確保通膨回到2％的目標。在記者會上，英國央行行長貝利表示：「現在考慮降息還為時過早」。

■英央應不會再升息，

後年2月降息

鑒於10月通膨預計將大幅下滑，然後逐漸走低，滙豐經濟學家的核心觀點是，英央在這個升息週期不會進一步升息，並將在2025年2月首次降息。如果利率市場對英國的降息預期在未來幾個月升溫，英鎊可能會面臨進一步的下行壓力。

值得注意的是，英央目前預測英國經濟成長與通膨的失衡將會加劇。在這次會議中，下調2024年GDP成長預測至零，同時上調了2024和2025年通膨預測。事實上，有利於英鎊的週期性上漲趨勢已消退，加上市場對英國停滯性通膨風險的擔憂，我們認為英鎊匯率下行壓力仍沉重。在全球經濟成長放緩和地緣政治風險加劇的背景下，與作為避險貨幣的美元相比，英鎊也可能會走軟。

在美元部分，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）在11月1日政策會議再次一致投票決定將聯邦基金利率目標區間維持在5.25％至5.50％。FOMC的政策聲明幾乎沒有變化，亦沒有更新點陣圖預測或經濟預測。

聯準會主席鮑爾的記者會沒有讓外匯市場掀起很大波瀾，但有些元素可以被解讀為鷹派訊息，帶動美元利多。鮑爾特別指出：「我們還不確定是否已經形成能讓通膨下降至2％的政策立場。」他表示，美國經濟的韌性持續超出預期，且聯準會官員在此次會議上沒有將經濟衰退這一點納入他們的預測。有些人說若暫停升息的時間更長，要再次升息會很困難，鮑爾並不同意這個觀點。他還表示，FOMC並沒有在考慮或談論何時降息，而只是關注政策是否有足夠的限制性。

不可否認，鮑爾的談話中也有鴿派元素，主要集中在通膨放緩和勞動市場放緩的跡象。他在評論中指出：「近幾個月來，受長期美債殖利率上升等因素的推動，金融狀況明顯收緊。」當被進一步問及這點時，鮑爾表示，只要金融狀況持續緊縮，且美債殖利率走高不是因為市場對升息的預期所導致，美債殖利率就可能影響未來的利率決策。他指出，接近8％的房貸利率可能對房地產市場產生相當大的影響。他隨後亦表示，目前貨幣政策明顯具有限制性，原因是實質利率已經高於預估的中性利率水準。

■美元有基本面與

避險需求支撐

FOMC的決定並沒有改變我們認為美元將會走強的看法，尤其是美元兌歐元和英鎊的走勢。相較於非美經濟體成長表現持續令市場失望，美元應該會繼續受惠於美國經濟成長的相對韌性。隨著先前升息的影響逐步發酵，2024年全球經濟成長放緩的預期也將支撐美元。此外，作為傳統避險貨幣，美元應會繼續受益於持續高張的地緣政治風險。

滙豐經濟學家仍然預測，在12月13日的FOMC會議，以及明年上半年的後續會議上，政策利率將不會有任何變化。我們預計從2024年第三季起一直到2025年第三季，美國政策利率將會以每季25個基點的速度逐步下調。