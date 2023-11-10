薪資趨勢調查 台灣明年加薪幅度 超過全球均值2倍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞太地區明年實質薪資增長預估

數據顧問機構ECA International報告指出，預料亞太地區勞工明年平均實質薪資增長將達2.2％，高居全球之冠。台灣實資薪資估增2.5％，亞太地區排第六。

根據ECA公布的《薪資趨勢調查報告》，2024年亞太地區的平均實質薪資增長（意即名目工資增長扣除通膨率）料達2.2％，是全球均值1％的逾2倍。該機構預估明年台灣薪資增加2.5％。

ECA指出，明年北美和南美地區的實質薪資增長預估達2％，非洲和中東地區可能呈現0.8％的成長。歐洲的薪資增長遠遠落後全球多數地區，明年估計僅獲得0.9％的薪資調升。不過英國薪資調整可望上調1.3％。

ECA報酬和政策調查經理布朗（Oliver Browne）指出，「通膨居於高水位，許多英國企業已無法提供員工對等的薪資報酬。儘管通膨降溫，但明年名目薪資增長預料比往年更高，意味一些公司可能在更長的時間內提供更多的加薪幅度。」

今年在亞太地區12個國家中，有9個國家薪資增長位居全球最高水準。展望明年，薪資將會持續上揚，ECA預料印度增幅最高，達5.1％，其次是印尼與中國，漲幅估計各為4.3％、4.1％。

該報告提及，「經調查，除了斯里蘭卡和紐西蘭之外，2024年多數地區的薪資增長將維持或超過2023年的水準。」

ECA強調，今年香港的名目薪資增長約4％，由於通膨率低於全世界其他地區，預料明年也將維持相同增幅。不過若以實質薪資來看，香港薪資下滑0.1％，但預料明年調漲1.7％。

該報告指出，中國勞工明年實質薪資增長達4.1％，在亞太區排第三高。ECA亞洲部門總經理哈里森（Mark Harrison）表示，「有鑑於通膨低於全球其他地區的優勢，大中華多數地區（除了香港）在2024年的薪資成長預估值，皆擠進全球前十名之列。」