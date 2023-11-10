受氣候左右，再生能源供電不穩 印度燃煤發電 比重難降

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印度轉型至再生能源雖有進展，不過再生能源提供的電力仍然不穩定。印度煤炭產量隨著用電需求攀升而飆高，未來20年印度恐難擺脫對煤炭的依賴。

印度政府矢言，2030年前半數電力將來自再生能源，並在2070年前達到淨零排放。然而，印度苦於開發煤以外的穩定供電來源，在用電需求激增之下，煤炭產量不斷上升，短期將持續倚重煤炭發電。

國營的印度煤炭公司（Coal India）前董事長吉哈（Anil Kumar Jha）表示，不依賴煤炭印度完全無法生存，且未來10至20年印度沒有其他替代選項。「印度沒有可以生產等量電力的替代來源，必須繼續依賴燃煤發電。」

歐洲能源知庫Ember電力政策分析師羅德里格茲指出，以煤炭為主的化石燃料繼續占印度電力供給的75％，煤成為印度唯一相對充足的燃料。

相較之下，印度僅22％的電力來自再生能源。分析師表示，印度的太陽能、風力和水力發電仍受氣候左右，並不穩定。

氣候變遷造成印度在過去50年經歷超過700次熱浪，越來越多家庭添購冷氣解暑，推高電力需求。

研究顧問公司Wood Mackenzie亞太電力和再生能源資深研究分析師納拉揚（Sooraj Narayan）表示，受到經濟起飛、電動車和冷卻系統日益普及，以及無數的家庭電氣化推動，印度正見證電力需求暴增。納拉揚強調，躥升的電力需求必須來自可靠、划算和穩定的供應來源，目前煤炭承擔這項重責大任。

根據國際能源總署（IEA）數據顯示，在2019年至2022年間，印度冷氣消耗的電力增加21％。空間冷卻占印度將近10％的電力需求，2050年前將增加9倍。

在此同時，煤炭產量同步躥升。據印度煤炭部統計，2022/2023財年，煤炭產量達8.93億公噸，較前一財年增加14％。吉哈估計，到了2031/2032財年，煤炭產量將上看13.35億公噸。