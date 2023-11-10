WeWork拖累 軟銀慘虧62億美元

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軟銀集團今年股價走勢

軟體銀行（Softbank）願景基金（Vision Fund）至今連續兩季投資獲利，但依舊無法扭轉軟銀頹勢。受到日圓貶值提高海外債務負擔，以及共享辦公空間服務業者WeWork破產影響，軟銀上季（7至9月）大虧62億美元。

軟銀上季營收1.67兆日圓（約110億美元），但淨損9,311億日圓（62億美元），不僅大於前一季的4,776億日圓淨損，且與去年度同期的3.0兆日圓獲利相比落差顯著。華爾街原先預期軟銀上季淨損1,141億日圓，但實際金額高出許多。

軟銀表示願景基金上季投資獲利213億日圓，是連續第二季投資獲利，主因是願景基金近日將安謀（ARM）股份賣給軟銀子公司，恰巧彌補願景基金對其他科技公司的投資損失。

軟銀財務長後藤芳光表示：「大環境仍險峻，但相信市場已經觸底，正一步步朝正面發展。」

儘管願景基金投資獲利，但包含願景基金在內的軟銀科技投資事業在上季虧損2,589億日圓。該事業在今年度第一季（4至6月）締造獲利，是過去六季以來首度獲利，沒想到好景不常，主因是上季科技股表現慘淡害軟銀蒙受不少損失。

另一方面，軟銀持股50％的WeWork長年虧損，也連累軟銀在上半年度（4至9月）認列2,344億日圓損失。回顧2017年軟銀首度投資WeWork時，軟銀社長孫正義曾看好WeWork的新形態辦公室租賃服務前景光明，不料疫情封城期間辦公空間需求銳減，而疫情過後各地商辦租金飆漲讓WeWork現金耗盡，近日終於向美國法院申請破產保護。

受此影響，軟銀上半年度虧損1.41兆日圓，與去年度同期的3兆日圓獲利形成強烈對比。

往年親自主持財報發表會的孫正義近年不再積極曝光，尤其在軟銀一連串投資失利後，他曾自責當初看錯WeWork是他一生污點，並在去年表示軟銀在投資市場將轉為防守模式，直到今年6月才改口表示軟銀將再度採取進攻模式，主因是生成式AI竄起讓他對科技業再度燃起熱情。