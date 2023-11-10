安謀本季財測保守 股價跳水

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英國晶片設計巨頭安謀（ARM）8日公布上市後首份財報，2024會計年度第二季（7至9月）營收和獲利皆超越市場預期，但本季（10至12月）財測保守拖累股價重挫。

9日美股早盤安謀股價大跌逾5％，報51.2美元。安謀自9月在美國進行股票首次公開發行（IPO）以來，股價累計下滑逾14％。

安謀預期本季調整後每股盈餘介於21至28美分，營收在7.2億至8億美元之間，相較於華爾街預期的27美分和營收7.3億至8.05億美元。

安謀的全年度財測則較市場預期更為亮眼，估計全年營收為30.2億美元，超越分析師預估的29.5億美元。

安謀財務長柴爾德（Jason Child）解釋道，本季財測低於預期，但全年財測較佳，是因為一起超大型授權交易認列的時間可能較最初預測延後一季。

在財報部分，安謀上季營收年增28％至8.06億美元，優於分析師預期的7.44億美元。調整後每股盈餘為36美分，高於市場預估的26美分。

安謀的營收主要來自授權收入和權利金兩大來源。上季授權收入較一年前同期激增106％，至3.88億美元，超越分析師預測的3.27億美元。權利金收入年減5％至4.18億美元，低於市場預期的4.2億美元。

柴爾德表示，上季權利金收入持續反映影響整體產業的晶片過剩問題，預期權利金收入成長可望在本季轉正。

安謀上季淨損1.1億美元或每股虧損11美分，主因是上市讓該季產生逾5億美元一次性員工股票報酬成本。預期未來相關成本約在每季1.5億至2億美元間。

安謀同時表示，包括谷歌、臉書母公司Meta和輝達在內的企業，皆利用安謀的技術開發人工智慧（AI）晶片。安謀一直努力拓展手機晶片以外業務，例如資料中心伺服器和個人電腦晶片。