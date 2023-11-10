蘋果 恐遭追稅140億美元

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歐盟法院總檢察長皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）9日表示，歐盟普通法院2020年指稱主管機關未以符合法律標準，證實蘋果享有不公平競爭優勢的判決，存在法律缺陷應該重審。此一發展，引發外界擔心蘋果將面臨創紀錄的130億歐元（140億美元）的補稅金額。

蘋果股價9日早盤開低，小跌0.4％報182.13美元。

歐盟法院是歐盟地區法院系統裡最高法院。雖然皮氏按照排程，就蘋果稅務訴訟案發表不具約束力的意見，但歐盟法院將在未來幾個月內，發布具約束力的裁決結果。

歐盟執委會2016年指控蘋果20多年來獲得愛爾蘭兩項稅務安排，被人為地降低其稅務負擔，像蘋果2014年繳納的稅率低至0.005％。但歐盟普通法院2020年認定主管機關就蘋果獲得不公平優勢的指控未符合法律標準，判決對蘋果有利。

皮氏在最新的見解裡對此持反對意見，認為歐盟法院應該駁回普通法院的裁決，並把蘋果稅務訴訟案發還普通法院重審。

皮氏所持的理由是歐盟普通法院在裁決上犯下連串法律缺陷，並且未能正確地評定出某些蒐證方法錯誤的本質和所得出的結論，卻從而認定執委會裁決無效。因此，必須讓普通法院進行新的審判。

蘋果發言人表示，歐盟普通法院的裁決已非常清楚地指出，蘋果並未獲得有選擇性的競爭優勢和任何國家補貼，蘋果認為這一點將會被繼續認定。

儘管蘋果和愛爾蘭政府當初就執委會的裁定提出上訴，但蘋果仍必須把執委會裁定的全部補稅金額，提交給由愛爾蘭負責的託管帳戶裡。若上訴失敗，其他歐盟成員會將會提出其擁有部分補稅金的權力。

對蘋果進行的稅務訴訟案，是歐盟執委會負責競爭事務的副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）針對跨國企業和部分歐盟成員國進行違反公平競爭的法律行動之一。