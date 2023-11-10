陸10月通膨率轉負 消費乏力

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大陸國家統計局9日公布10月通膨數據，其中消費者物價指數（CPI）受食品價格下降影響，從上月的年增率持平轉為衰退0.2％。工業生產者物價指數（PPI）年減2.6％，降幅較上月擴大0.1個百分點。分析指出，當月物價水準低位下行，再次凸顯當前消費需求偏弱，經濟修復基礎有待進一步鞏固。

統計局數據並顯示，10月CPI月減0.1％。前十月平均CPI較上年同期上漲0.4％。

對於10月CPI年減0.2％，較前值回落0.2個百分點，在「轉正」兩個月後，再現負成長，統計局城市司首席統計師董莉娟表示，主要在於食品價格降幅擴大。數據顯示，10月食品價格下降4％，降幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI下降約0.75個百分點。

PPI方面，10月年減幅較上月擴大0.1個百分點，結束了7月以來的降幅收窄過程，月漲幅也較上月放緩0.4個百分點。董莉娟分析，10月工業生產經營活動維持擴張，受國際原油、有色金屬價格波動及上年同期對比基數走高等因素影響，PPI月增幅由漲轉平，年降幅略有擴大。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，剔除波動較大的食品和能源價格、更能體現基本物價水準的核心CPI年減為0.6％，漲幅較上月收窄0.2個百分點，持續處於明顯偏低，背後主要原因是商品和服務供應穩定的同時，當前消費需求不足。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近幾個月大陸消費者物價整體處於0附近波動，反映需求整體相對於供給仍偏弱。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，整體看，10月CPI走勢是繼9月後的第二個月走弱，整體物價運行尚未遠離「類通縮」特徵。

PPI方面，溫彬表示，前期PPI年減幅連續三個月收窄後，10月PPI年減幅小幅擴大，一方面是因為大陸工業企業下游需求恢復進程出現一定反覆，和本月出口下行反映的外需回落有關，另一方面，前期產油國減產、美國經濟軟著陸等抬升國際大宗商品價格的趨勢已基本結束，外部通膨壓力也趨於下行。