兩岸互聯網合作 陳元豐拋三建議

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大陸國台辦副主任陳元豐9日表示，互聯網發展對促進兩岸交流合作及兩岸關係具有積極意義。他並提出三項建議，分別是：共用發展基礎，促進融合發展；共聚中華文脈，促進心靈契合；共護和平發展、造福兩岸民眾。

2023世界互聯網大會烏鎮峰會的「2023海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」9日舉行，該論壇由大陸中山大學、香港鳳凰衛視主辦，旺旺中時媒體集團、澳門電訊有限公司協辦。陳元豐出席論壇開幕式並致詞時，做上述表示。

他指出，本屆峰會以「更強發展、共贏未來」為主題，探討互聯網技術的變革發展，對於促進兩岸交流合作及促進兩岸關係和發展，具有積極意義。

陳元豐就兩岸互聯網發展，提出三點看法。第一，共用發展基礎，促進融合發展。當今兩岸互聯網合作具有良好的基礎、強大的動力、無限的空間，大陸將以落實支持福建建設兩岸融合發展示範為契機，不斷完善細化深化兩岸融合發展的政策。希望推動互聯網產業優勢互補，歡迎更多台灣青年透過互聯網發展抓住兩岸機遇深化合作，譜寫新篇章。

第二，共聚中華文脈，促進心靈契合。陳元豐說，兩岸是一家人，同文同種、同宗同源。今天的互聯網時代，兩岸民眾可以更快速與便利地溝通，更廣泛多元持續深入交流，進一步增強歷史、文化、民族、國家認同，希望兩岸民眾利用互聯網新興技術，共同推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。

三，共護和平發展、造福兩岸同胞。陳元豐說，當今世界並不平靜，俄烏硝煙未散、巴以戰火又起，互聯網讓我們更真切地看到戰爭的殘酷；發展前提首先是和平，沒有和平，更沒有未來。