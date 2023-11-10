蔡紹中：兩岸各領域多交流 走向心靈契合

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2023世界互聯網大會烏鎮峰會的「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」9日舉行，旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中在會上表示，他相信兩岸間的各個層級、各個領域，都要多溝通、多交流，才能夠累積更多互信，才能夠最終走向心靈契合。

該論壇每年都會在烏鎮峰會期間登場，並由兩岸四地共同主辦。蔡紹中表示，今年的烏鎮峰會已是第十年舉辦，從最早單純把互聯網當作能夠把世界各個角落的人們連結在一起的工具，進而認識到互聯網科技的賦能，將創造新一代的商業模式和平台經濟，再過渡到我們認知互聯網建設，其實就是新經濟的基礎建設。

蔡紹中指出，接下來，以互聯網技術為基礎的新專業細分領域，新一代科技技術也逐漸發展成形。例如雲計算、區塊鏈、大數據，和人工智慧等。在這整個互聯網科技發展過程當中，除了帶給人們更美好的生活之餘，也創造了大量的財富，和新一輪的創新創業機會給所有人。

蔡紹中說，互聯網科技在提高生活品質的同時，也一併帶來了潛在風險和危害。與日常生活最接近的，各種新類型的經濟詐騙。互聯網的匿名屬性和平台屬性，讓非法交易行為在追查難易度和規模上給各個執法單位更多的壓力和挑戰。而最難以避免的，就是虛假新聞和仇恨言論的傳播與擴散。

蔡紹中提及，這半年來，國際局勢變得更加複雜與緊張。全世界過去數十年來累積建立形成的國際供應鏈秩序，還有互相開放、相互包容的默契，在新一輪戰爭和國家之間角力的地緣政治環境下，走向了倒退。

他說，反觀兩岸四地，如果能夠在外部國際的大風大浪當中，保持戰略定力，緊密結合在一起，以大陸為市場，台灣和港澳地區各自發揮自己的優勢特長，「我相信我們終將能脫穎而出，且這才會是全體中華民族的福祉」。他還說，我們始終相信兩岸之間各個層級、各個領域，都要多溝通、多交流，才能夠累積更多互信，才能夠最終走向心靈契合。

出席同場論壇的旺旺集團首席代表、全國台企聯常務副會長林天良表示，互聯網內容市場是充分競爭的市場，優勝劣汰，更優質的內容能獲得更多流量推薦，充分出圈，形成良性循環。在內容為王的背景下，旺旺集團在2008年入主台灣中時報業集團後，希望透過媒體，為兩岸人民搭起友誼橋樑，向全世界傳播中華文化。