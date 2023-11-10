中國製汽車關稅 美國會促提高

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美國眾議院喊話聯邦政府，希望在當前對中國製進口汽車課徵25％關稅的基礎上，再提高對中國汽車的關稅，以遏制從中國進口規模擴大的情況。

路透報導，眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會裡，涵蓋了兩黨的數位眾議員，近日聯手致信給美國貿易代表署與貿易代表戴琪，表達希望立即提升進口中國製汽車的關稅，要壓制當前對中國進口汽車規模持續擴大的預期。

美國自川普政府時代，開始對中國製汽車課徵25％關稅，拜登上台後延續該措施。兩黨議員呼籲拜登政府加大施壓力度，美國貿易代表署該考慮對中國製汽車產品發起新的301調查，深度研究這些產品對美國汽車工業與勞工所造成的影響和傷害，且美國政府應有相關作為，來抗衡當前由中國主導的全球汽車市場。

該信件表示，必須切斷中國製汽車輸入美國的各種管道，例如中國汽車廠商可能會在墨西哥等他國建立業務，然後利用與美國簽署的自由貿易協定，使產品享受優惠待遇並打入美國市場。拜登政府對於從墨西哥等地出口的中國製汽車，應要有完善防範措施。

值得注意的是，信中特別提及美企特斯拉。信件表示，特斯拉在中國生產並大規模出口產品，連美企都選擇出口中國製汽車到美國，足以印證當前對中國進口汽車的關稅水平並不夠。

上述眾議員們表示，美國政府應與盟友合作，採取一致的應對措施。近期歐盟就對於中國出口的電動車展開反補貼調查，認為許多在中國生產汽車的企業得到當地政府補貼，得以壓低成本。

此前川普政府在貿易戰針鋒相對之際，一度考慮把中國汽車的進口關稅上調至40％，與當時中國所課徵的關稅看齊。雖然當前時空背景與過去不同，但市場關注該比例是否亦代表美國政府可能實施的貿易制裁措施力度。