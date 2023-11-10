HHLR減持隆基綠能 遭調查

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大陸太陽能業巨頭隆基綠能8日晚間公告，第四大股東HHLR公司（為知名私募基金高瓴資本旗下投資機構）收到大陸證監會發出的立案告知書，因涉嫌違反限制性規定轉讓隆基綠能股票，證監會決定對HHLR公司立案。

隆基綠能指出，這次立案事項是針對公司股東，隆基綠能的生產經營活動不會受到影響。隆基綠能A股9日盤中股價一度大漲4.87％，終場收漲3.5％至人民幣（下同）24.24元，但近一個月累計下跌9.25％。

北京日報報導，HHLR公司遭到大陸證監會立案調查一事，引發市場質疑其利用監管漏洞，透過轉融通等操作「繞道」，進行無公告減持隆基綠能股份。

轉融通證券出借，是指證券出借人以一定的費率透過證交所綜合業務平台，向證券借入人出借上市公司證券，借入人到期歸還所借證券及其相應權益補償，並支付費用的業務。

陸媒金融界報導，2020年，HHLR公司出資158億元受讓隆基綠能第二大股東李春安6％股份，一舉成為隆基綠能重要股東。隆基綠能2021年、2022年財報顯示，HHLR公司持股5.85％。

2023年3月21日，HHLR公司參與轉融通證券出借業務借出1％股份，持股比例降至4.85％。而2023年第三季末，HHLR公司持股4.98％，此前透過轉融通方式出借的股份已全部到期歸還。這說明HHLR公司利用轉融通期間持股比例降至5％以下時，完成部分減持。

值得注意的是，持股低於5％分界線後，無須再履行減持披露計畫。因此，市場猜測，HHLR公司透過轉融通等操作「繞道」減持隆基綠能股份。

新華財經報導，資深保薦代表人王驥躍表示，出借股份不是股份減持，擁有權還是股東的，所以此時應受減持規則的約束，即仍屬於實際持股5％以上的股東，減持需要要進行公告。

從HHLR公司的操作來看，其透過轉融通業務出借股票時，很可能就已經有減持計畫，但是在權益變動報告時並未說明要進行減持，存在誤導投資者的嫌疑，在資訊披露上就可能存在問題。