理想汽車Q3營收猛增271％

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理想汽車9日晚公布第三季業績，在單季交車規模突破10萬輛帶動下，收入大增逾271％近人民幣（下同）347億元，全年收入有望超千億關卡。淨利潤按年轉盈，已連續四季盈利。

港股理想汽車9日全天走強，開盤大漲一度突破5％，雖然隨後漲幅收斂回1.4％，但午後股價又不斷上揚，收盤漲3.75％報港幣154.9元，成交值港幣10.17億元。理想在港股盤後公布第三季業績，而理想汽車ADR在9日盤前一度漲逾6％，隨後漲幅回落漲逾2％。

理想汽車業績顯示，第三季交車規模年增長296.3％為105,108輛，較上季成長21.5％，年內交車規模超24.4萬輛。理想汽車董事長李想9日表示，公司10月完成常州製造基地產能升級，預計第四季總交車規模將在12.5萬～12.8萬輛，代表全年交車規模有望超過37萬輛。李想也指出，在北京和常州兩個生產基地布局下，目前公司的產能可以滿足未來兩年的銷售目標，曾經遇到過的供應瓶頸問題都已順利解決。

在交車規模持續成長下，理想汽車期間收入規模年增271.2％達到346.8億元，全年有望超過千億元大關。

毛利方面，理想汽車第三季年增546.7％至76.4億元。毛利率22％季增0.2個百分點。車輛毛利率21.2％同樣季增0.2個百分點。

理想汽車第三季經營利潤23.4億元，去年同期為經營虧損21.3億元。淨利潤為28.1億元，去年同期為淨虧損16.5億元，並較第二季成長21.8％，已經連續四季盈利。