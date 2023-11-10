欲用自住稅率 戶籍登記認定有別

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財政部發布最新解釋令，核釋自用住宅用地稅率課徵土增稅時，戶籍登記完成的認定基準。其中，若是在拆除改建中出售的土地，應以核准拆除日為準，認定有無於該地辦竣戶籍登記。但當事人如能提示該地上房屋實際拆除日期的證明文件，且經稽徵機關查明屬實，可改以實際拆除日為準。

財政部主要是核釋土地稅法第34條第2項出售前一年內、同條第5項第5款出售前五年內期間計算，以及拆除改建中出售土地適用自用住宅用地稅率課徵土地增值稅時，有無於該地辦竣戶籍登記的認定基準。

其中，原109年4月1日台財稅字第10900514850號令對於出售前一年內、出售前五年內期間計算都是以「訂約日的前一日」為準，新的核釋則改為「訂約日」。財政部表示，尚未核課確定案件，可視新舊令較有利者，選擇適用規定。

土增稅是用漲價倍數決定稅率（累進稅率制度），也就是土地漲價愈多，稅率層級就會愈高，一般來說，土增稅稅率按漲價倍數總共分成20％、30％和40％三級，但如果是自用住宅用地，稅率可減為10％。

財政部表示，土地稅法第34條第2項「出售前一年內」及同條第5項第5款「出售前五年內」，推算期間計算的基準，若是出售土地於訂定契約日起算30日內申報移轉現值者，以訂約日為準；逾30日始申報移轉現值者以申報日為準。

至於法院拍賣土地，以法院拍定日為準。法院判決移轉土地，以申報人向法院起訴日為準。拆除改建中出售的土地，以核准拆除日為準。但當事人如能提示該地上房屋實際拆除日期的證明文件且經核實者，以實際拆除日為準。自益信託於辦竣塗銷信託登記回復原土地所有權人名義後，原土地所有權人於未滿一年或未滿五年移轉者，有關「出售前一年內」或「出售前五年內」期間計算，適用前述基準日，其往前推算的期間，應包括自益信託期間。