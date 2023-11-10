台美租稅協議 財長赴APEC洽談

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2023年APEC財長程序相關會議11月10日至13日於美國舊金山舉行，財長莊翠雲9日啟程，偕同金管會副主委蕭翠玲率財政部、金管會及中央銀行等機關人員出席。本次莊翠雲也將與美方人員會晤，洽談簽訂台美租稅協議事宜。

今年APEC由美國主辦，其中財政部長會議討論議題包括全球與區域經濟及金融展望、現代供給面經濟學、永續金融（涵蓋公正能源轉型融資、自願性碳市場、氣候相關融資作法）、數位資產及財長程序相關倡議進展。本次財政部長會議將由美國財政部長葉倫主持，財長會議後預計將發表APEC財政部長聯合聲明，提報給APEC經濟領袖會議。

莊翠雲先前在立法院財委會詢答時即表示，由於葉倫是會議主持人，會「盡量去接洽」，希望有機會可以面對面談台美租稅協議，或許在APEC的場合沒辦法談細節，但一定會表達希望盡快完成洽簽的意願。

莊翠雲表示，台美租稅協議有三個重點，第一是解決超額稅賦，二是個人薪資所得雙重課稅的問題，三是企業利潤的收入稅賦重複課稅。

依財政部內部估算，目前美商在台投資266億美元，台商在美投資285億美元，金額差距不大，且因雙方都是課稅權重新分配，所以租稅協議對稅收的影響不是很大，但好的租稅環境可吸引更多美國投資，有助擴大稅基。

財政部評估，台美租稅協議必須視美國法案通過情形，目前還須經眾院、再經美國總統簽署，之後雙方再洽簽國際文書；台灣這邊則是承諾性質，若是國際文書簽署，台灣的程序很快就可以走完。