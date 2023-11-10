金控前10月獲利 上看3,600億

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金控10月自結獲利

11家金控10月單月合計稅後獲利171億元，同比成長近75％，前十月累計稅後賺進2,300.62億元，年增27.75％，國泰金控、富邦金控及新光金控預計10日公告，估計14家金控前10月稅後獲利應可破3,600億元，獲利年成長率將可能增至10％以上。

去年因為防疫險保單第四季大賠，金控去年10月合計稅後獲利僅達87.38億元，今年10月獲利則有機會創造去年同期近三倍的水準。

已公告前十月獲利的11家金控，中信金控暫列第一名，前10月累計稅後獲利535.93億元，創同期新高，至於開發金、華南金、玉山金均已逾180億元，都有機會在11月擠入200億元獲利俱樂部，則全年可望有九家金控獲利破200億元，僅次2021年的成績。

中信金表示，10月銀行及保險雙引擎營運表現佳，中信銀行因存放款業務持續成長、財富管理動能穩健，加上金融商品操作佳，台灣人壽則受惠於美元升值的匯兌利益以及基金配息挹注。

與去年同期相比，中信銀行累計稅後獲利351.19億元、年成長16％，創下歷史同期新高。主要來自存放款基盤成長、利差擴大、財富管理多元化商品銷售業績增加，以及信用卡消費金額在各業別均成長顯著。

前十月獲利年成長率，以兆豐金81.24％表現最佳，中信金成長59.19％排第二，玉山金有40.9％，但合庫金、開發金則出現年減。

開發金子公司中國人壽亦有美元兌新台幣升值，降低匯兌成本的利多，凱基銀行存放款動能成長，有助利息及手續費收入，但主要子公司僅凱基證獲利同比有成長；合庫金主要獲利貢獻為合庫銀前十月累計稅後純益148.29億元，但因海外子行增加提存準備，獲利略受影響。

11家金控中，子公司10月獲利貢獻以十家銀行賺144.98億元最高，六家壽險前十月稅後賺28.72億元居次，十家證券則是6.63億元。前十月銀行稅後賺1,695.15億元、證券269.14億元、壽險348.66億元。