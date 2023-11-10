達標率近9成 前三季非現金支付 衝上5.39兆

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非現金交易筆數與金額

非現金支付持續成長，銀行局副局長林志吉9日指出，前三季國人非現金支付交易達5.39兆元，已達全年6兆元目標的89.79％，筆數49.59億筆、距78億筆的目標達成率僅63.31％，他坦言，照此速度今年非現金支付交易金額可達標、但筆數難達標。

金管會在2021年3月宣布非現金支付三年計畫，訂出今年底非現金支付交易筆數要成長50％，從52.21億筆要成長到78.32億筆、交易總額要達6兆元。林志吉表示，目前正徵求大型支付金融機構、聯卡中心、電支機構、財金公司，訂出未來三年目標。

林志吉分析，疫情解封後，出國觀光購物潮，使得非現金支付金額增加較筆數增加快，筆數進度相對落後，主要是疫情期間國人外出減少，而後疫情時代，居家或遠距辦公也還有一定比率，以悠遊卡進行非現金支付遞延至少半年。

此外，電支帳戶也會飽和、成長趨緩，不可能一直高度成長，已接近2,000萬戶的帳戶，自然成長速度也會減少。

金管會也公布國人刷卡統計，9月國人信用卡簽帳金額達3,203億元，雖較上月減少9％，但仍創史上同期新高，林志吉說明，今年前九個月中有七個月刷卡金額逾3,000億元，比過去每月平均2,500億元的水準再上升，現在每月要站上3,000億元才算不錯，但疫後刷卡量爆發後是否會急跌也要再觀察。

林志吉強調，9月較8月刷卡量少334億元主要是8月是暑假、中元節是季節性旺季，9月較恢復常態，前五大刷卡行在量販、百貨餐飲學費旅遊、交通的刷卡量就掉了130億元。

至於今年前三季刷卡金額累積已達3兆1,022億元，較去年同期2兆5,381億元成長22.23％，林志吉說，疫後出國、海內外觀光消費潮為主要動能。另電子支付帳戶部分，金管會統計至9月底，總使用者人數約2,607萬人，較上月增加約37萬人，當月代理收付實質交易款項金額約150億元，較上月增加約1.5億元。