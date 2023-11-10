台銀日圓匯率0.2174元 今年新低

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台銀日圓現鈔近五日賣出價

日圓兌新台幣9日最低點0.2135元，創近一年新低，台銀牌告匯率現金賣出0.2174元，亦是今年最低，代表民眾本周買日圓，甚至可換到低於0.215元的超甜價，公股銀行預估，短期內日圓仍將維持弱勢，有利哈日族結匯樂遊日本。

公股銀表示，日圓兌新台幣跌跌不休，上次出現與本周水準相當的低匯率，在去年10月底，且過去相當少見，這對喜歡到日本旅遊的台灣民眾來說，就是趁機「囤日圓」的時候；預估日圓預估到年底都偏弱勢，換匯可採取分批方式，但也提醒下探空間已不大，如果明年才赴日旅遊，可趁現在低點先預先把日圓換好。

日圓與半年前的5月中旬時高點0.2319元，試算每換新台幣5萬元的日鈔，就可多吃13碗麵屋一燈東京店的魚屆冠軍沾麵。

兆豐銀在最新報告中指出，上周美元兌日圓在觸及近一年高點後回落，一度有報導傳出，日本央行將考慮進一步放寬收益率曲線控制，美元兌日圓也跌至149日圓下方，最低來148.79日圓，接著日本央行小幅放鬆對於利率曲線的控制，但調幅不如預期，令美元兌日圓急升至近一年新高，最高來到151.74日圓。但上周四聯準會釋放出利率可能見頂的訊號，加上美10月非農就業數據低於預期，美元兌日圓自高點回落，回吐該周所有漲幅，終場收在149.37日圓，週線下跌23點。

兆豐銀分析，雖然日本央行小幅放鬆了對長期利率的控制，但央行總裁植田和男淡化近期退出寬鬆政策的可能性，認為仍須等待更多證據來表明，通膨是在需求的支撐下持續維持2％，與原先市場對於日本央行將大幅調整貨幣政策的預期相悖，不利於日圓表現。