聯邦銀主管涉助詐團 挨罰1,200萬

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銀行行員疑勾結詐團，金管會再重罰。聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，12天提領約4,000萬元，金管會9日對聯邦銀行重罰1,200萬元。

銀行局副局長林志吉指出，3月20日聯邦銀行通化簡易型分行疑似分行主管勾結詐騙集團，在聯邦銀退休員工牽線下，一名行員在同一天幫三位不同自然人開設三個獨資企業戶頭，開戶後二天就陸續有錢匯入，在12個營業日中就有八個營業日匯入大額現金、一共4,300多萬元，然後再到聯邦銀其他分行，分批提走4,000多萬元，每筆金額200至300萬元，最後因這三個帳戶被發現有問題，帳戶剩300多萬元被扣押。

林志吉說明，款項是從其他銀行被165通報圈存為警示帳戶的二個帳號匯來，聯邦銀原本有圈存24小時，但在客戶說明後就解除警示，開戶後第二天就開始大額匯進、匯出提領，所以在第二、三筆後銀行存匯主管就發現異常，擬設為「第二類監控帳戶」，本來要停止其網銀、ATM、臨櫃提領，但後來其中一個設控帳戶客戶有說明資金來源、交易證據，當天就解控；另一帳戶則是疑似有收到不正當利益的主管說要再觀察而解除其監控。

經檢調調查，聯邦銀通化分行兩主管對收受不正當利益坦承不諱，銀行後續也對涉案兩人懲處，另外自認督導不周的主管也自請處份。金管會認為聯邦銀行有四大疏失，因此核處1,200萬元罰鍰，並要提出改善措施，且將這案例提報銀行公會討論。