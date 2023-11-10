建構永續發展生態系 公私協力 中華開發資本推地方創生

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中華開發資本為支持地方創生，致力協助創生團隊成長，於8日邀集創生團隊共同舉辦「2023地方創生論壇」，吸引線上線下近600人次共襄盛舉。開發資本代理總經理南怡君表示，擅長投資的開發資本希望以「公私協力」為支點，在響應政府政策、支持公部門行動的同時達到「拋磚引玉」的效果，促動更多企業資源投入，強化地方創生團隊與企業合作或獨立商轉的能力，推動地方創生永續發展。

為延續國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，開發資本已進一步宣布「企業加碼行動方案」，將於12月從本方案初選脫穎而出的22支地方創生團隊中，挑選10隊提供企業加碼獎勵資金及培力課程，提升地方創生團隊發展能量，並希望可以與其他企業揪團一起參與，擴大企業界對地方創生的認知及支持。

國發會主委龔明鑫於論壇致詞時說，目前有十個行政部會跨部門投入地方創生，希望看到地方創生團隊在全台各地百花齊放。下個階段就是與企業密切結合，才能更永續的發展。

南怡君指出，開發金控向來關注永續發展，2021年啟動「共融力計畫（Inclusive Vision）」，關注台灣社會創新量能，推動地方創生永續發展；開發資本身為開發金控成員，60餘年來扶助諸多新創與創新事業茁壯，具有專業能力，並可結合集團資源，協助投入地方創生的新創團隊，以「受之以魚不如授之以漁」的精神，串連多方利害關係人共創多贏，「公私協力」建構永續發展生態系。

國發會國土處處長黃文彥認為，開發資本響應的國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，就是「第一桶金」的概念，透過培力課程輔導及建立商業模式，營造在地共好效益，讓青年願意移入地方，均衡台灣地方發展。

另創生團隊代表小草書屋創辦人林峻丞、企業與地方創生橋樑代表環境友善種子執行長王書貞進行專題演講，並與黃文彥、南怡君共同參與焦點對談。林峻丞及王書貞皆表示，地方創生團隊需要的是企業長久長遠支持與陪伴，才能創造正向循環的地方創生生態系。