合作家數居國銀之冠 綁定40萬戶 一銀電支交易達300億

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持續引領數位創新潮流的第一銀行，已與台灣所有電子支付業者完成帳戶連結付款服務合作，為國內金融機構之冠，支付場域遍佈百貨、超商、夜市、交通、線上商城等消費通路，開辦至今綁定數約40萬戶，累計交易金額達300億元。

深受年輕客群青睞、數位帳戶排名第五的一銀「iLEO數位帳戶」，截至10月底開戶數已逾150萬戶，居公股銀行之冠，且2023年第一季及第二季帳戶數成長率達7至11％，連續兩季位居前五大銀行之首，而網路銀行交易筆數也達3,000萬筆，累計交易金額更突破1兆元。

一銀表示， 一銀不斷提升數位銀行服務體驗，從支付業務到投資理財、從個人金融到法人業務、從境內服務進一步跨越到全球服務，打造「零時差、零距離、零阻礙」的數位金融生活，維持數位金融服務的領頭羊。

值得一提的是，為解決用戶繁雜操作，一銀今年11月推出行動銀行帳戶連結服務，讓客戶可以從「iLEO APP」，快速連結「iPASS MONEY」電子支付帳戶儲值及消費，透過iLEO APP隨時查看連結狀態或取消連結，也可隨時更換連結帳戶。

一銀指出，iLEO APP亦獨家打造的滑滑轉帳功能，上線至今超過300萬筆的轉帳交易；首創推出多人收款服務，單一筆收款紀錄創下最高同時向71人完成收款，有效解決收付款雙方拆帳的困擾。

一銀強調，疫後透過數位通路進件成長超過14％，為掌握數位客群小額利息投資的需求，在iLEO APP特別打造「百元奇基」基金投資專區，透過iLEO數位存款每月利息或100元，用儲蓄高利結合投資，讓利息創造更多的價值，小資族用一杯咖啡的錢就能輕鬆投資全球市場。

此外，一銀目前海外據點達42處，居公股銀行之冠，並進一步將數位服務體驗推動至全球，其中，於加拿大、美國、大陸、日本、柬埔寨等19家海外分行設置網路銀行，預計今年底馬尼拉分行及休士頓分行網路銀行上線後，海外網銀覆蓋率達100％。