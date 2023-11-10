散熱廠10月營收 齊聲叫好

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散熱廠10月營收表現

散熱廠10月營收譜高調，尤以奇鋐表現最為搶眼，以連四月創歷史新高，拿下營收人氣王；力致、雙鴻、建準10月營收均處高檔，分別寫下歷年同期新高、歷年同期次高及歷年同期第三高成績，就連興櫃散熱新兵邁科亦有連三個月創歷年同期新高的表現。

奇鋐3D VC第四季放量，反映在營收上更是紅不讓，在市場一片下修第四季營收預期聲中，奇鋐卻繳出月月高成績單。10月營收以55.14億元，月增2.8％、年增8.7％、蟬連歷史新高，累計前10月營收479.88億元，亦同步以年增3.6％登頂，無怪乎奇鋐很有底氣的說「今年第四季一定會比第三季好」。

同樣有新產品助威的雙鴻，其Cold plate（水冷板）及液冷CDU產品在第四季放量，帶動10月業績走揚，雖單月營收11.98億元，因十一長假工作天數減少呈月減3％，但年增幅仍達14.9％，成功收歛累計前10月營收105.68億元的年減幅至7.9％。

法人指出，雙鴻第四季營收應與第三季相當，但在水冷板及液冷CDU產品持續放量下，不排除第四季產品組合有機會再優化，繼第三季稅後純益以4.92億元，季增105.9％、年增20.6％、EPS5.71元創下單季新高後，第四季獲利也值得期待。

力致10月營收7.74億元，雖未能如9月營收再創歷史新高，但年增幅仍達到23.5％，另累計前10月營收70.15億元，仍呈年增10.6％。

展望第四季，力致指出，第四季營收估落在第二季及第三季之間，惟明年展望樂觀，估仍會有雙位數成長。

建準揮別昆山缺工干擾，10月營收10.8億元，逆勢出現月增，惟月增幅僅2％，然因去年高基期，年比反而下滑20.2％，累計前10月營收107.29億元，亦呈年減7.7％。

受惠伺服器產品動能轉佳，邁科產能利用率拉高至八成，連帶推升10月合併營收來到1.47億元，年增62.6％、連三個月創歷年同期新高，並成功拉近累計前10月營收13.58億元與去年同期13.67億元的差距。