10月營收雙雙月減 宏碁、華碩拚全年正成長

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PC品牌廠宏碁、華碩10月動能雙雙較9月出現兩位數回檔，不過皆仍維穩較去年同期增長走勢。預期PC市況正回歸正常季節走勢，兩業者第四季的傳統消費電子旺季都將積極衝刺，力拚維穩年正成長的營運動能。

宏碁受惠於旗下非電腦及顯示器之事業帶來穩健的營收、獲利貢獻度，第三季營運成功反轉，10月合併營收雖月減31％，但年增7.2％、達193.52億元，回升接近疫情前同期水準。

其中筆電、Chromebook及電競產品線等主力業務營收，在該月皆較去年同期有雙位數增長，累計前十個月合併營收1,975.18億元、年減15.5％，不過亦有高於疫期前幾年的同期水準。宏碁樂看其電腦業務已回歸正軌，庫存水位亦漸趨掌控之中。

彼方的華碩，10月動能同樣回檔、集團及品牌合併營收雙雙月減13.8％、降至421.24億及393.49億元，但仍較去年同期增長，累計前十個月集團及品牌合併營收分別為4,042.77億元、3,754.48億元，年減幅進一步收斂到9～10％，單月及累計營收，同站歷年同期第四高。

外界關注AI PC發展，宏碁總經理簡慧祥近日重申，「對於AI PC驅動的機潮，我們仍正面期待」，同時他也強調，AI PC需求尚待殺手級應用的出現，由新的應用工具帶動使用行為改變後，AI PC的市場需求自然會浮現。

華碩則積極整合其在LLM（大語言模式）、AI算力服務等資源，強化其在既有的硬體系統／裝置產品的附加價值。華碩預計於本月13日公布第三季財報、並舉行線上法說會，屆時經營團隊亦將就該季營運成果及後續營運市況提出說明，對於話題正熱的AI PC與AI伺服器，亦可望有進一步的發展現況揭露。