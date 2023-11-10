前往主要內容
工商時報LOGO

10月營收雙雙月減 宏碁、華碩拚全年正成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

PC品牌廠宏碁、華碩10月動能雙雙較9月出現兩位數回檔，不過皆仍維穩較去年同期增長走勢。預期PC市況正回歸正常季節走勢，兩業者第四季的傳統消費電子旺季都將積極衝刺，力拚維穩年正成長的營運動能。

宏碁受惠於旗下非電腦及顯示器之事業帶來穩健的營收、獲利貢獻度，第三季營運成功反轉，10月合併營收雖月減31％，但年增7.2％、達193.52億元，回升接近疫情前同期水準。

其中筆電、Chromebook及電競產品線等主力業務營收，在該月皆較去年同期有雙位數增長，累計前十個月合併營收1,975.18億元、年減15.5％，不過亦有高於疫期前幾年的同期水準。宏碁樂看其電腦業務已回歸正軌，庫存水位亦漸趨掌控之中。

彼方的華碩，10月動能同樣回檔、集團及品牌合併營收雙雙月減13.8％、降至421.24億及393.49億元，但仍較去年同期增長，累計前十個月集團及品牌合併營收分別為4,042.77億元、3,754.48億元，年減幅進一步收斂到9～10％，單月及累計營收，同站歷年同期第四高。

外界關注AI PC發展，宏碁總經理簡慧祥近日重申，「對於AI PC驅動的機潮，我們仍正面期待」，同時他也強調，AI PC需求尚待殺手級應用的出現，由新的應用工具帶動使用行為改變後，AI PC的市場需求自然會浮現。

華碩則積極整合其在LLM（大語言模式）、AI算力服務等資源，強化其在既有的硬體系統／裝置產品的附加價值。華碩預計於本月13日公布第三季財報、並舉行線上法說會，屆時經營團隊亦將就該季營運成果及後續營運市況提出說明，對於話題正熱的AI PC與AI伺服器，亦可望有進一步的發展現況揭露。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。