日三大電信 郭水義：擴大合作

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擴大跨國產業生態圈，中華電信董事長郭水義9日透露，中華電將與NTT、KDDI及日本軟銀（Softbank）等日本三大電信公司擴大合作。

郭水義日前親赴日本，參加中華電信日本子公司15周年慶祝會，日本NTT、KDDI、日本軟銀三大電信公司派出高層出席，郭水義此行亦與日本三大電信商互動，洽商未來合作方向。

與日本NTT合作部分，中華電與日本NTT已於10月底簽署創新全光和無線網路（Innovative Optical and Wireless Network, IOWN）合作備忘錄，雙方近期並將在台灣尋找場域進行Data Center傳輸網路互連，並基於NTT和中華電合作創新技術，將IOWN的創新技術推展到全球市場。

與KDDI的合作，除了國際漫遊，郭水義說，由於KDDI也是KKBOX母公司科科科技的大股東，中華電信16年前投資入股KKBOX，近期也參與科科科技的Pre-IPO輪募資，由於科科科技已申請在台上市，郭水義已在日本與KDDI高層討論到，中華電信16年來一路陪著KKBOX在台灣成長再拓展至海外市場，並吸引淡馬鍚投資，如今科科科技回台上市，雙方高層承諾將共同在台灣慶祝上市掛牌成功，由於中華電信已是科科科技的策略投資股東，未來中華電在科科科技是否提高持股比例？郭水義表示「敬請拭目以待」。

至於與日本軟銀的合作，郭水義表示，日本軟銀已投資LINE，中華電信會與LINE將共同在台灣擴大生態圈合作，從個人及家庭角度支持智慧生活的創新服務，LINE生態圈擁有2,000萬使用者，中華電行動用戶超過1,000萬，未來雙方將強強聯手共同推展創新應用服務。

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，郭水義此次也將以企業代表身分參加企業領袖高峰會，並與各國企業代表交流。