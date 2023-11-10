富世達首日成交量逾5千張

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富世達上市首日大漲65％亮麗收市，收盤價330元穩居軸承類股股王，首日成交量5,434張，對照競拍張數5,508張、對外公開承銷1,447張，初次上市承銷股賣壓已有所宣洩並順利上演蜜月行情；其中投信進場買超1,460張，占單日成交量26％，法人後續布建基本持股的意願，攸關富世達股價續航力。

富世達上市首日出現1,460張投信買盤，為上市新股罕見。法人表示，投信通常於新股上市五個交易日之後，才會建立基本持股，此為投信內規。

富世達董事長黃祖模9日表示，訂單能見度已至明年3月，今年9月已新增一條產線，12月再增一條，產能增幅逾38％，越南廠力拚本月投產，未來將擔綱美系客戶產能重鎮；除了陸資品牌廠2024年整體出貨目標積極外，美系品牌在北美市場，因根生蒂固的高階品牌形象，新款折疊機意外熱賣，出貨目標已從6萬支大幅調高至200萬支，即使與另一家美商軸承廠分食該品牌訂單，富世達從10月開始產能已供不應求。

黃祖模認為，高單價折疊手機屬於高端消費品，需求爬升速度慢，但相當倚賴品牌效應，如Moto在美國就比三星高端，富世達投入手機轉軸已四至五年，有嚴謹專利、具延續性產品線，儘管對手不斷更迭，但每個對手仍要歷經富世達的學習曲線。

展望明年，黃祖模說，陸資廠規劃樂觀，美系客戶第一款折疊手機大賣，對下一代機種也正向，因此富世達2024年成長幅度可望高於今年，公司將依照客戶新產品規劃，於明年持續擴產。