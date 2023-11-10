蟬聯Frost & Sullivan三大獎 中華電獲國際肯定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球知名顧問公司Frost&Sullivan 8日於吉隆坡舉辦2023年《亞太最佳實踐獎》頒獎典禮，中華電信一舉囊括「台灣年度最佳電信服務業者獎」、「台灣5G服務客戶價值領導獎」及「台灣最佳資料中心服務業者獎」三項大獎。

這是中華電信二度蟬聯Frost & Sullivan三項指標性大獎，也是連續六年榮獲《亞太最佳實踐獎》肯定，彰顯中華電信卓越的企業營運、優異的電信網路與5G服務、及全方位的IDC及雲端服務，深獲國際肯定，表現傲視群倫。

Frost&Sullivan亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、經營成效與客戶價值等面向進行評選，選出年度最佳業者。中華電信財務長陳宇紳代表領獎時表示，中華電信不但是台灣電信業的領導者，更以成為國際標竿典範企業自我期許，未來將善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及優質人才等四項資產優勢，並運用「迎向客戶」、「跨群協作」及「廣結同盟」策略，深耕新興科技及5G創新應用，整合資通訊資源，提供客戶信賴的全方位電信服務，為客戶創新創價，朝成為「數位生態系賦能者的領導品牌」的目標邁進，並秉持「內化、共好」的初衷，努力提前實現2050年淨零碳排的目標。

Frost&Sullivan分析報告指出，中華電信精準洞悉消費者市場動態，掌握以客戶為中心的核心策略及了解潛在的客戶需求，加上對服務品質和價值創造的不妥協，與擁有優秀的資通訊人才，因而連續三年獲選為台灣年度最佳電信服務業者。

Frost&Sullivan分析師並指出，中華電信長年投入綿密的行固網寬頻佈建、機房及雲端資源建設、以及前瞻資通訊技術研究，連續兩年獲頒「台灣5G服務客戶價值領導獎」，也是全台最大的IDC服務業者，且連續六年授予「台灣最佳資料中心服務業者獎」。