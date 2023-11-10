中華電資訊月秀AI 挺永續

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112資訊月9日登場，中華電信以「科技為善，精采生活」為主題設攤，規劃「個人」、「家庭」、「數位公民」和「多元族群」四大區塊，展出多項運用AI科技的應用，包括結合AI圖像功能5分鐘即能完成二手機估價的「EPBOX手機回收機器人」、AI辨識詐騙簡訊的資安利器「防駭守門員」、透過AI語音辨識將聲音轉為文字的「AI聲音濾鏡」等13項多元產品體驗。

中華電信董事長郭水義親臨會場陪同總統府秘書長林佳龍、行政院政務委員羅秉成、通傳會主委陳耀祥、教育部次長劉孟奇等體驗中華電信展區結合數位科技與資安主題展出的AI應用服務。

郭水義表示，中華電信善用AI技術協助民眾堵詐與識詐，持續致力數位領航、實現創新應用智慧升級。

為維護台灣環境永續不斷努力，中華電信此次於資訊月「個人」專區展出全台首家電信業者導入的「EPBOX手機回收機器人」，讓民眾自助體驗估價服務，透過高解析鏡頭及AI圖像辨識功能，5分鐘即可完成舊手機估價。「iPhone for life」新機方案，則強調享有AppleCare Services保險服務，若想更換下一代新機，僅需將舊機繳回並續訂方案，達到永續環保。

中華電信以回饋購機折價挺永續，體驗「EPBOX手機回收機器人」再送限量贈品，現場持iPhone 7以上機型回收並申辦精采5G月繳1399（含）以上方案，搭配iPhone15全機型，購機折價2,000元、持指定Android機型回收搭配指定資費，購機折價最高3,000元。

「數位公民」專區則展出AI辨識詐騙簡訊的「防駭守門員」，運用AI科技專家比對技術，以多達千萬筆以上的黑名單情資即時辨識詐騙簡訊及釣魚網頁，防範個資外洩。「多元族群」專區提供是方i健康、FunPark、i聽聽、Hami書城等加值服務。