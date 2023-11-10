北市7成新案 躋身百萬俱樂部

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台北市新案每坪平均開價占比分布

高房價回不去了！住展雜誌追蹤近四年台北市預售屋每坪平均開價，發現低於百萬元的新建案已連四年減少，銷售中新案已有近七成每坪開價躋身「百萬俱樂部」，其中每坪150萬～199萬元占21％，占比創史上最高，但單價200萬元以上的占比從去年同期的3.9％降低3.1％，凸顯政策抑制還是有其成效。

據住展雜誌統計，台北市銷售中預售案至今年10月底止，已近7成平均開價站上每坪100萬元大關，推升全市新案平均開價至每坪122.9萬元、年增2.76％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，台北市12個行政區中，中正、大同、中山、松山、大安、信義、士林、南港等八區，建案每坪平均開價都在100萬元以上；內湖、文山、萬華、北投等四區在80.2萬至92.8萬元。

不過，內湖四期及五期、萬華捷運西門站周邊、北投北士科園區等，現在每坪開價紛紛突破百萬元大關。

調查指出，2020年每坪開價破百萬建案僅占41.8％，2021年攀升到45.2％，去年激增15.4個百分點至60.6％，今年更高達69.4％；換言之，目前北市每十個建案中，就有六個開價躋身「百萬俱樂部」。

至於每坪開價200萬元以上建案，近四年占比約2.3％至3.9％；每坪150萬～199萬元者從2020年的11.3％，幾乎翻倍增至今年的21.3％；100萬～149萬元者，2021年曾下滑至27.7％，不過去年又上升至39.4％，今年10月來到45％，顯示100萬～149萬元是當前北市建案開價主流範圍。

至於每坪平均開價99萬元以下建案，占比連四年萎縮，從2020年的58.2％，降至今年10月的30.6％，近四年來大減27.6個百分點。

成采錡表示，北市開價每坪百萬元以內的建案正快速消失，主要因為土地及營造成本攀升；這類單價相對親民的新建案，只要產品規劃、環境條件沒有太大問題，銷售表現往往優於區域平均，銷售期也較短。