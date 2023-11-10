房市預估2024年量再縮、價盤整

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台灣經濟研究院總監劉佩真9日表示，國內外政經環境變化多，又有打房政策，國內房市明年將「量再縮，價格繼續盤整」，明年總統大選後雖有利房市發展，但「也不會太好」；至於台積電設廠高雄，帶動半導體產業鏈群聚，對高雄房市發展將有正面效應。

劉佩真9日在「大高雄崛起論壇Part2」的專題演講指出，台灣房貸利率已站上2％，政府連續祭出打房政策後尚無鬆綁跡象，加上總統大選干擾，導致買賣雙方對價格認知仍有差距，不利整體房市交易量的表現。

劉佩真表示，今年房地產市場明顯降溫，買賣移轉棟數將從去年的31.9萬棟下滑到約30萬棟，除了住宅微幅下滑，商用不動產規模和土地交易也處衰退態勢，自用型或投資型買方都有縮手現象。

劉佩真分析，2024年台灣房市存在「三有利、三不利」，有利因素包括都更及危老將持續成為政府力推的政策主軸、青年安心成家方案2.0政策，挹注首購自住族群買盤、產業剛性需求持續驅動工業地產、倉儲物流、資料中心、渡假村等另類地產的發展。

三不利因素則有政府打炒房政策較無鬆綁空間，先前業者大舉申請建造的新增供給將湧現，及業者成本居高不下、整體利潤空間遭壓縮。

她說，明年半導體產業、網通設備、電力設備與食品業發展前景樂觀，高雄過去招商有成，這些企業可望明年進行資本投資，加上台積電設廠高雄，帶動半導體產業鏈群聚，對高雄房市發展將有正面效應。