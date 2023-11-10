正隆投入都更案 獲利可期

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正隆跨足都更案

工紙龍頭正隆拓展獲利來源，啟動資產開發，在北市投入南昌路、杭州濟南路口等兩大都更案。

正隆走過第二季低潮，第三季營運轉正，單季稅後純益1.29億元，每股賺0.12元，前三季稅後純益4.56億元，每股賺0.41元，10月營收37.99億元、再現年月雙增，主要是贏得東南亞客戶一筆多達逾2萬噸工紙原紙大單。

正隆9日召開重訊說明會，說明董事會通過與地主於北市南昌路合建住宅大樓案，預估最快2027年完工，獲利率約1.34％，獲利逾0.5億元。

正隆另一位於杭州南路、濟南路口約877坪都更案，可望先挹注業外收益，已對外預售，預計明年第二季交屋開始認列，獲利率12.18％、獲利約4.8億元。

正隆積極投入都更業務，以起造人身分、委由關係企業山發營造，最新一案是「台北市南昌路都更住宅大樓新建工程」，預計投資41.36億元，改建為地上24層、地下6層住宅大樓，銷售面積9,216坪，正隆可分得3,406坪及64個平面車位，此案歷經10年，人力、原物料價格飆漲影響獲利，估獲利逾0.5億元。

另正隆董事會也通過「大園造紙廠員工宿舍改建工程」，委託山發營造承造，預計投資3億7,264萬5,000元。造紙廠三班制24小時運轉，正隆台灣、越南廠都面臨缺工問題，持續招工中。

工紙本業部分，正隆表示，目前台灣內銷持平，外銷需求還不強，業界陷入競價搶單拉低紙價，今年紙價較去年同期下跌8％～9％，隨著第三季需求好轉，加上原物料價格回穩，正隆毛利率也從第二季的16％回升至第三季的19％。

面對業界競價，正隆以大廠質量優勢搶單，越南廠10月就搶到一次性大單，但整體市場包括兩岸、越南都還未見復甦訊號，預估年底耶誕節、農曆新年將至，有機會帶動兩岸、越南市場一波拉貨潮，正隆營運漸入佳境。