加收碳費 鋼筋廠開第一槍

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環境部預計2025年起徵收碳費，不過已有鋼筋廠超前部署，南部鋼筋廠協勝發就通知客戶，本周起新接、將於明年出貨的新訂單要收附加碳費，每噸收150元、多退少補。據了解，另一鋼筋廠威致也將跟進。

業者透露，其實不少鋼筋廠在今年二、三季就已向直接客戶或盤商預告明年出貨的鋼筋將加收碳費，因應2025年環境部收碳費。

為接軌國際，台灣也將要開徵碳費，目前環境部規劃將從2025年起徵收碳費，然而南部鋼筋廠協勝發已宣告自本周起新接、明年將出貨的訂單，每噸要加收150元的碳費，未來待環境部收費細節公布之後再多退少補。

協勝發發言人陳世明表示，其實業界多數都已向直接客戶或盤商告知明年將加收碳費的訊息，這其實是種「代收轉付」的概念，協勝發認為有必要讓客戶提前知道這樣的訊息，每噸收150元則是暫定的價格，直到環境部確定的費率出爐，再多退少補。

風聲一出也在業界產生連動效應，據悉威致就打算跟進，中部鋼筋大廠豐興則暫不收碳費，將等到政府公告費率標準和時間後才啟動收費，台鋼集團旗下的慶欣欣與易昇也尚未決定做法。

產業龍頭中鋼則表示，成本要轉嫁是必然的，但由於環境部遲遲未公布收碳費的細項，業者實在無所適從，要怎麼收、收多少都不對，因此目前中鋼針對碳費部分尚未有積極討論，要等到環境部公布細節後才會積極研究操作方式。