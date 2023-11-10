租金指數年增連三月站2％

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通膨壓力，加上高房價，跨不過購屋門檻的民眾只能選擇以租代買，然租金行情也是持續走升。主計處全國房租指數10月年增率達2.2％，連續三個月年增率達2％以上，顯示房租緩步上漲趨勢仍未出現改變，中部地區年增率更高達3.4％，大台北以外的區域補漲趨勢明顯。

主計處房租指數顯示，過去長年租金指數年增率多穩定在0.8％～0.9％間，不過自二年前起，租金漲幅開始加大，2021年11月年增率突破1％，去年7月突破2％，今年6、7月雖一度回落至2％以下，不過之後的三個月房租指數年增率又回升到2％以上，10月達2.2％。

租金上揚，全台各區域間落差頗為明顯，房租基期較高的北部地區從4月開始房租指數年增率都不到2％，但中部地區的10月房租指數年增率高達3.4％，租金漲勢有加速的態勢，東部地區更高達3.79％。這也顯示這波租金上揚趨勢和近年房價走勢相仿，人口密集的北部地區波動幅度相對較小，反而是大台北以外的區域隨著公建成形、產業投資大帶動資產增值和就業人口移入，租金補漲趨勢也格外明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，租金指數仍未見回頭趨勢，除租屋市場供需失衡因素外，房價上漲後，新購入房屋的屋主也會希望租金反映取得成本和持有成本增加，五次升息過後，現在購屋貸款的資金成本最低為2.06％，比起之前房貸利率約1.3％的低利時期，市場會產生租不如買的預期，加上高房價下購屋自備款門檻高漲，購屋籌備期拉長，諸多因素都帶動租金續漲。