材料前三季賺近四股本

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化工股獲利衝鋒，材料-KY（4763）在新產、新單及漲價策略助攻下，第三季毛利率62.1％、季增1.5個百分點，淨利16.4億元，季增52％、年增434％，按盈餘轉增資後之新股數計算的每股純益（EPS）達19.7元；前三季賺近四個股本，EPS達39.63元。

材料-KY表示，絲束及醋片需求強勁，第四季訂單滿載，且原料趨於低檔穩定，樂觀今年全年營運成果，訂單成長動能更可望一路延續到明年；第三季絲束營收年增265％，惟醋片因應絲束產能增加而提高自用比率，減少外賣，醋片營收年增11％；毛利率因上游整合自製醋酐成本結構改善，及調整產品售價暨原物料等成本下跌，達62.1％，較去年同期增加23.5個百分點；營業淨利18.09億元，季增43％、年增530％。

南寶（4766）則因營運效率提升及產品結構優化，第三季營業利益率16％，較前一季提升3.0個百分點，連七季提升，並創上市新高，淨利6.45億元、年增73.8％，EPS達5.35元；前三季淨利18.12億元，EPS達15.03元，已超越歷年全年水準。預估下半年表現優於上半年，並注提升營運效率，投入耕耘新產品與應用。

南寶第三季營收季增7.2％、年減7.1％，其中接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）第三季業務年減10.3％，營占比72％；建材與塗料第三季業務年減0.2％，營占比24％。在客戶營運調整壓力趨緩，10月營收18.77億元，年增0.7％。

南寶強調，鞋材接著劑耕耘生質材料和永續、可回收材料等新產品與應用；工業與其他消費性產業用接著劑，著重聚焦軟性包裝、光學用膠等高毛利產品，降低外部影響。